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Ямы-гиганты покрывают дорогу "Новопавловск-Коммаяк" в Ставропольском крае

Автор:
denis1978
Дата публикации:
08:59
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Ямы-гиганты покрыли автодорогу "Новопавловск-Коммаяк", что в Ставропольском крае. Оценить масштаб дефектов проезжей части решил местный мобильный репортёр. Вооружился обычной пластиковой полуторалитровой бутылкой и камерой. И показал насколько мизерной кажется бутыль воды в сравнении с выбоинами, которыми усыпана проезжая часть. Двигаться по такой "убитой" дороге, по мнению автора ролика, опасно. Особенно в ночное время суток ,как пишет мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Вот так выглядит автодорога "Новопавловск-Коммаяк", особо "интересно" по ней ехать в ночное время".

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