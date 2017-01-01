Ямы-гиганты покрывают дорогу "Новопавловск-Коммаяк" в Ставропольском крае

Автор: denis1978 Дата публикации: 08:59

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204947

Ямы-гиганты покрыли автодорогу "Новопавловск-Коммаяк", что в Ставропольском крае. Оценить масштаб дефектов проезжей части решил местный мобильный репортёр. Вооружился обычной пластиковой полуторалитровой бутылкой и камерой. И показал насколько мизерной кажется бутыль воды в сравнении с выбоинами, которыми усыпана проезжая часть. Двигаться по такой "убитой" дороге, по мнению автора ролика, опасно. Особенно в ночное время суток ,как пишет мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Вот так выглядит автодорога "Новопавловск-Коммаяк", особо "интересно" по ней ехать в ночное время".