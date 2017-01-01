Ремонт вестибюля станции метро "Арбатская" филёвской линии
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:08
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- 29
Начались ремонтные работы на вестибюле станции метро "Арбатская " филёвской линии. Вестибюль обнесен строительными лесами.
- 29
Начались ремонтные работы на вестибюле станции метро "Арбатская " филёвской линии. Вестибюль обнесен строительными лесами.
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