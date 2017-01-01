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Ремонт вестибюля станции метро "Арбатская" филёвской линии

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:08
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Начались ремонтные работы на вестибюле станции метро "Арбатская " филёвской линии. Вестибюль обнесен строительными лесами.

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