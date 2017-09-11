В ДТП на севере столицы пострадал водитель скутера

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Днём 1 апреля на севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал один человек. В 4-м Вятском переулке, недалеко от дома 37, столкнулись автомобиль "Toyota Corolla" и скутер. Как пояснили очевидцы, девушка-водитель автомобиля двигалась по 4-му Вятскому переулку в сторону Петровско-Разумовского проезда. У дома 39 она начала совершать левый поворот на прилегающую территорию. В попутном направлении двигался скутер. Скутер задел левую часть переднего бампера автомобиля, после чего скутер с водителем упал и продолжил движение по асфальту. В результате ДТП пострадал водитель скутера. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи госпитализировала водителя скутера с подозрением на переломы. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.