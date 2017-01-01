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Ремонт вестибюля станции метро "Площадь Революции"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:44
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Вестибюль станции метро "Площадь Революции" обнесли лесами, в ближайшее время здесь начнется ремонт.

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