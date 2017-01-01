Ремонт вестибюля станции метро "Площадь Революции"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:44
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- 30
Вестибюль станции метро "Площадь Революции" обнесли лесами, в ближайшее время здесь начнется ремонт.
- 30
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28
18:44 | tim777
Вестибюль станции метро "Площадь Революции" обнесли лесами, в ближайшее время здесь начнется ремонт.
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