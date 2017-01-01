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Подготовка к фестивалю "Пасхальный дар" на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:43
  • 28
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На площади Революции идёт подготовка к фестивалю "Пасхальный дар". Украшают павильоны цветами, собирают торговые шале,

  • 28
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