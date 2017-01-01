Подготовка к фестивалю "Пасхальный дар" на площади Революции
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:43
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- 28
На площади Революции идёт подготовка к фестивалю "Пасхальный дар". Украшают павильоны цветами, собирают торговые шале,
- 28
На площади Революции идёт подготовка к фестивалю "Пасхальный дар". Украшают павильоны цветами, собирают торговые шале,
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