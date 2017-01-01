Трассу в Волгоградской области затопило из-за паводка
- Автор:
- Вячеслав
- Дата публикации:
- 17:46
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- 41
Ехал домой с семьей от родителей, и тут увидели много воды через трассу.
- 41
Ехал домой с семьей от родителей, и тут увидели много воды через трассу.
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