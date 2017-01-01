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Трассу в Волгоградской области затопило из-за паводка

Автор:
Вячеслав
Дата публикации:
17:46
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Ехал домой с семьей от родителей, и тут увидели много воды через трассу.

  • 41
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Комментарии (0)

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