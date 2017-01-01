Подготовительные работы к проведению ремонта фасада вестибюля станции "Октябрьская"

Автор: tim777 Дата публикации: 18:44

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Станцию "Октябрьская" Калужско-Рижской линии ожидают ремонтные работы. Уже сегодня территория около входа на радиальную станцию обнесена заграждениями внутри которых в скором времени будут возведены строительные леса. Работы по благоустройству фасадов вестибюлей столичных станций Московского метрополитена также ведутся и возле других городских площадок (станция Парк Культуры, станция Площадь Революции, станция Арбатская и др.)