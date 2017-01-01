Андрей Рафф: Пародии на детские стихи "Про кота Васю, музу..." и другие

Автор: Leobr Дата публикации: 01:56

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Кто то из великих сказал, что стихи для детей - это как и для взрослых - но должны быть лучше. Вот неслучайно познакомился с переводчиком и детским поэтом Андреем Раффом. Не случайно - сначала узнал в Тихвинской районной детской библиотеке, что встреча с ним уже состоялась днем раньше запланированного. Но благодаря сети сначала списался с Андреем и его супругой Светланой, а потом в уютном зале "Книжной лавки писателей", Санкт-Петербург встретились очно. Основное занятие Андрея - переводы взрослых и детских стихов. А переводить по настоящему может только поэт - фактически создавая стихи заново. Вот только часть его послужного списка: Лауреат премии "Поэт года 2014" в номинации "Детская литература". Публикации под псевдонимами Николай Сомов, Борис Далматов: "Половинки", "Гога и Лучик", "Меню для крокодила", "Искусство", "Кружочки", "С днем рождения", "Разноцветные слоны", "Моя веселая семейка", "Мальчик и медведь в лодке", "Давай дружить!", "Дженни и Лоренцо"; журнал "Идель", 2015 г., ноябрьский выпуск, переводы из английской поэзии для детей; журнал "Костёр", 2016 г., февральский выпуск, переводы из Элинор Фарджон; издательство РСП "К берегам далеких стран"; международный журнал "Интерпоэзия", 2016 г., февральский выпуск, переводы из Райнера Марии Рильке. А здесь предлагаю немного пародий на детские стихи - одну от Александра Иванова, автор других - сам Андрей Рафф.