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1 апреля - День душевного здоровья

Автор:
Leobr
Дата публикации:
01:55
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1 апреля - День душевного здоровья. Так назвал этот праздник уличный музыкант из Тихвина Сергей Заботин. Возразить трудно.

Ленинградская область, г. Тихвин
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