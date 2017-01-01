1 апреля - День душевного здоровья

Автор: Leobr Дата публикации: 01:55

9

9 0

1 апреля - День душевного здоровья. Так назвал этот праздник уличный музыкант из Тихвина Сергей Заботин. Возразить трудно.

9

9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204966

Ленинградская область, г. Тихвин