Выставка работ финалистов фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" на Чистопрудном бульваре
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 19:53
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- 16
Чистопрудный бульвар украсили снимки категорий "Культурное наследие России", "От заката до рассвета" и "Пещеры России". Фотоконкурс "Самая красивая страна" – масштабный проект, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – снимки должны быть сделаны только на территории России.
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