Выставка работ финалистов фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" на Чистопрудном бульваре

Автор: Uwis Дата публикации: 19:53

16

16 0

Чистопрудный бульвар украсили снимки категорий "Культурное наследие России", "От заката до рассвета" и "Пещеры России". Фотоконкурс "Самая красивая страна" – масштабный проект, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – снимки должны быть сделаны только на территории России.