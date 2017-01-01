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Выставка работ финалистов фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" на Чистопрудном бульваре

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:53
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Чистопрудный бульвар украсили снимки категорий "Культурное наследие России", "От заката до рассвета" и "Пещеры России". Фотоконкурс "Самая красивая страна" – масштабный проект, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – снимки должны быть сделаны только на территории России.

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