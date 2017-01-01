Юмор по-фински

Автор: Leobr Дата публикации: 01:54

10

10 0

В Тихвинской городской библиотеке имени Я.И.Бередникова 1 апреля 2018 года горожане собрались по серьёзному поводу - сегодня у побратимов-финнов Пасха а 9 апреля День финского языка. Но и теме финского юмора нашлось время. Здесь рассказы о необычном месте для знакомства с поэзией. И о музее В.И.Ленина в городе Тампере. Рассказывают очевидцы. Кстати и термин "коктейль Молотова" имеет финское происхождение - как остроумный ответ на одно название со стороны СССР в 40-е годы.