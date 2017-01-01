Лобовое столкновение двух иномарок произошло на Волгоградском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 20:45

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Один человек пострадал в лобовом ДТП на юго-востоке Москвы. Напротив дома 145, к. 2 по Волгоградскому проспекту произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате удара машины раскидало по проезжей части. В ДТП пострадал водитель одной из иномарок, мужчина с различнами травмами был госпитализирован в 68-ю ГКБ. Все обстоятельства аварии выясняются, на мечте работают сотрудники ГИБДД и экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Движение ограничено.