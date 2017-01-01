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Лобовое столкновение двух иномарок произошло на Волгоградском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:45
  • 156
  • 4

Один человек пострадал в лобовом ДТП на юго-востоке Москвы. Напротив дома 145, к. 2 по Волгоградскому проспекту произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате удара машины раскидало по проезжей части. В ДТП пострадал водитель одной из иномарок, мужчина с различнами травмами был госпитализирован в 68-ю ГКБ. Все обстоятельства аварии выясняются, на мечте работают сотрудники ГИБДД и экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Движение ограничено.

  • 156
  • 4

Комментарии (4)

  • Toiv545
    22:02
    Проезжал мимо, по Яндексу описывали ужас, а по факту не сильный удар , главное , что все живы.
  • bucken
    22:31
    цодд там, а не просто "две иноформаи.
  • tim777
    22:36
    АГН в 21:53: http://www.mskagency.ru/materials/2767046
  • tim777
    22:37
    bucken: ЦОДД ещё с прошлого года ездит для помощи в оформлении различных ДТП (отгораживают место ЧП конусами, проводят фотофиксацию и пр.). Это не участники ДТП.
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