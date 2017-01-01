В парке "Сокольники" закрыли зимний сезон новым для города и парка мероприятием - «Разрушители льда»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:35

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В рамках закрытия зимнего сезона и искусственного катка «Лёд» в парке "Сокольники" прошел Первый открытый турнир по картингу «Разрушители льда»: участники мероприятия разрушили ледовое покрытие арены необычным способом — провели заезды на специальных гоночных картах. Со 2-го апреля в парке официально завершится зимний сезон и закроются оставшиеся зимние услуги: прокаты лыж и спортивного инвентаря, а также завершат работу обычные и всепогодные лыжные трассы. Кроме того, со 2 апреля объект «Всепогорка» ненадолго закроется в связи с переездом на новое место.