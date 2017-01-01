В нижнем Новгороде расцветили телебашню

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 23:13

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204975

Сегодня вечером при движении из нижней части в города в верхнюю увидел шикарную вертикальную иллюминацию! Было очень красиво и видно издалека. Сначала подумал - задействовали радио-вышки, установленные на Окском съезде, но при подъеме стало чётко видно, что это переливается всеми цветами радуги наша родная телебашня!Чуть позже увидел новость, буквально от 31 марта, что на телевышку установили новую подсветку. Пока она работает в тестовом режиме и не все огни установлены. А в планах - включать её по праздникам и просьбам нижегородцев. Система управления позволяет запрограммировать различные варианты светового шоу.Отличная идея! Надеюсь с её появлением гостей и туристов в городе прибавится!Нижний Новгород, Телецентр, ул.Белинского, 9а