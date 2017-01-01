В нижнем Новгороде расцветили телебашню
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 23:13
-
- 9
Чуть позже увидел новость, буквально от 31 марта, что на телевышку установили новую подсветку. Пока она работает в тестовом режиме и не все огни установлены. А в планах - включать её по праздникам и просьбам нижегородцев. Система управления позволяет запрограммировать различные варианты светового шоу.
Отличная идея! Надеюсь с её появлением гостей и туристов в городе прибавится!
- 9
Комментарии (0)