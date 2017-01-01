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Работы по планировке территории вокруг нового стадиона к Чемпионату Мира по футболу в Нижнем Новгороде

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
23:39
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1 апреля 2018 года. Воскресенье. Вербное.
Но работы по планировке территории и укладке брусчатки ведутся без выходных! Всё должно завершиться к маю. Скоро в нашем городе стартуют матчи Чемпионата Мира по футболу!
Огромные самосвалы типа Белазов завозят с порта щебень и кварцевый песок. Бульдозеры разравнивают территорию, равномерно распределяя горы стройматериалов.
Катки утрамбовывают. А рабочие ведут укладку брусчатки на цементную подушку-подкладку.
Установлены опоры освещения. Парк скоро будет готов, но говорят для горожан он будет закрыт. На время... А дальше пока ничего неизвестно.
Территория бывшего речного порта расчищена от пакгаузов. Убран строительный мусор. Устроена асфальтовая площадка и установлен постоянный забор на бетонном берегу.
Въезд на площадку - свободный. Можно припарковаться и пройти в храм.
А знаменитое старое разрушенное здание у моста начали восстанавливать! По всей видимости будет гостиница...
Стрелка преображается. Наверное речной порт на лобном месте это действительно издержки советского индустриального прошлого. А вот ажурные конструкции старых ангаров очень красиво смотрятся издалека! Их точно нужно оставить - ведь они почти ровесники строительства Эйфелевой башни!
Ажурные своды металлоконструкций - главное сокровище Стрелки (помимо вида, захватывающего дух). Это некогда были павильоны главного корпуса Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году.
Металлические арки, своей лёгкостью, сложностью и красотой напоминающие кружево, являются выдающимся образцом инженерной мысли позапрошлого века. Во время выставки павильоны были остеклены. Вероятно, наполненные светом, они напоминали сказочный хрустальный дворец. Но с годами красоту сместила функциональность, и сокровище Стрелки было скрыто под уродливыми щитами. Праздничный фасад главного входа, огромные витражи исчезли

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