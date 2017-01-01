Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники»
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 00:15
-
- 19
Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники».
- 19
Ещё
25
01.04 23:18 | Uwis
306
31.03 01:19 | reporterA94
23
01.04 22:35 | Uwis
Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники».
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)