s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники»

Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:15
  • 19
  • 0

Реставрационные работы вестибюля станции метро «Сокольники».

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
03:01 | Sargo
Сергей Лазарев с огоньком отпраздновал свое 35-летие
25 0
01.04 23:18 | Uwis
Городок аттракционов заработал в парке "Сокольники"
306 1
31.03 01:19 | reporterA94
Несколько человек пострадали в давке на выступлении T-Killah и Амирана Сардарова в московском метро
23 0
01.04 22:35 | Uwis
В парке "Сокольники" закрыли зимний сезон новым для города и парка мероприятием - «Разрушители льда»
42 3
30.03 04:24 | Sargo
Скульптуры на станции «Площадь революции» планируют отреставрировать