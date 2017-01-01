Теоброма какао цветет в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:04
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- 28
Теоброма какао – вечнозеленое дерево высотой до 12-15 метров. Листья очень крупные, темно-зеленые, блестящие, до 30 см длиной. На стволе и крупных ветвях образуются пучки мелких розоватых цветков с короткими цветоножками, из которых позднее вырастают плоды. Такой тип плодоношения называется каулифлорией. Цветы шоколадного дерева опыляют не пчелы, а мелкие мошки.
Здесь же в водоеме продолжают цвести несколько видов красивейших кувшинок.
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