Теоброма какао цветет в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:04

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204984

Какао-дерево, или шоколадное дерево, современные ботаники относят к роду Теоброма семейства Мальвовых (Malvaceae). Научное название дерева «Теоброма» (Theobroma cacao) придумал Карл Линней. В переводе с древнегреческого оно означает «пища богов».Теоброма какао – вечнозеленое дерево высотой до 12-15 метров. Листья очень крупные, темно-зеленые, блестящие, до 30 см длиной. На стволе и крупных ветвях образуются пучки мелких розоватых цветков с короткими цветоножками, из которых позднее вырастают плоды. Такой тип плодоношения называется каулифлорией. Цветы шоколадного дерева опыляют не пчелы, а мелкие мошки.Здесь же в водоеме продолжают цвести несколько видов красивейших кувшинок.