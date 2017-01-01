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Автомобили стоят в огромной пробке на трассе М4 "Дон" в Ростовской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
08:14
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На трассе М4 "Дон" в Ростовской области выросла огромная пробка. Автомобили стоят в ней уже несколько часов. По словам мобильного репортёра, затор образовался в районе города Шахты, в сторону Ростова-на-Дону. Встали все три полосы движения. Не проехать ни фурам, ни автобусам с людьми, ни легковым машинам, сообщает автор ролика. Причиной затруднения движения стал, по словам очевидцев, ремонт моста.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Пробка в сторону Ростова-на-Дону, около 30 км. За 12 часов проехали 8 км".

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