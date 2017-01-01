Автомобили стоят в огромной пробке на трассе М4 "Дон" в Ростовской области

Автор: Аноним Дата публикации: 08:14

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68 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204988

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области выросла огромная пробка. Автомобили стоят в ней уже несколько часов. По словам мобильного репортёра, затор образовался в районе города Шахты, в сторону Ростова-на-Дону. Встали все три полосы движения. Не проехать ни фурам, ни автобусам с людьми, ни легковым машинам, сообщает автор ролика. Причиной затруднения движения стал, по словам очевидцев, ремонт моста.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Пробка в сторону Ростова-на-Дону, около 30 км. За 12 часов проехали 8 км".