В столичном арт-центре "Красный Октябрь" певица Ёлка организовала раздачу кошек из приютов

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Ещё одно прекрасно организованное мероприятие в помощь бездомным животным прошло в столице в минувшее воскресенье, аккурат в день Вербного Воскресенья и предстоящей Пасхи. Десятки волонтёров и более ста кошек из приютов встречали пришедших на акцию горожан в просторном павильоне модного ныне столичного арт-центра "Красный Октябрь". Благотворительный фонд "Подарок судьбы", патронируемый популярной певицей Ёлкой, организовал достойные условия для отличного проведения акции. На территории акции работало кафе, отдельная комната для детей, в которой на большом экране показывались мультики. Кроме того, каждый, кто размещал фото с мероприятия в соцсетях, мог бесплатно сфотографироваться в специально оборудованной фотостудии и получить на руки распечатанный на принтере снимок. Разумеется, как и всегда в таких случаях, главной целью организаторов было способствовать, чтобы как можно больше их четвероногих подопечных уехали с выставки в новые семьи. Не возможно не признать, что эта первоапрельская акция побила все предыдущие в этом году рекорды: за прошедший день было отдано около 102 кошек! По крайней мере, эта цифра соответствует на момент нашего отъезда в 19 часов. Не смотря на то, что акция планировалась до 18 часов, организаторы решили, всё же, продлить свою работу, что называется, до последнего...