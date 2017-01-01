В столице пасмурно и ветрено

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:56

20

20 0

В столице пасмурно и ветрено, сильные порывы ветра колышат макушки деревьев. Снег стремительно тает, тротуары покрываются лужами. В городе +3С.