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В столице пасмурно и ветрено

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:56
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В столице пасмурно и ветрено, сильные порывы ветра колышат макушки деревьев. Снег стремительно тает, тротуары покрываются лужами. В городе +3С.

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