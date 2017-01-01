В столице пасмурно и ветрено
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 10:56
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- 20
В столице пасмурно и ветрено, сильные порывы ветра колышат макушки деревьев. Снег стремительно тает, тротуары покрываются лужами. В городе +3С.
- 20
В столице пасмурно и ветрено, сильные порывы ветра колышат макушки деревьев. Снег стремительно тает, тротуары покрываются лужами. В городе +3С.
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