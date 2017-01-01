Льдина пробила крышу рейсового автобуса в Москве
- Автор:
- sereqa23111977
- Дата публикации:
- 15:59
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Упавшая наледь пробила крышу рейсового автобуса. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, ЧП случилось в Москве в понедельник, 2 апреля, днём. Как видно на записи, у пассажирского сиденья лежит огромная льдина. Кругом - мелкие осколки. Где именно произошёл инцидент - не уточняется. Информация о состоянии водителя и пассажиров - также неизвестна.
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Видео последствий падения льда с крыши дома на рейсовый автобус "Мосгортранс".
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