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Льдина пробила крышу рейсового автобуса в Москве

Автор:
sereqa23111977
Дата публикации:
15:59
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

Упавшая наледь пробила крышу рейсового автобуса. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, ЧП случилось в Москве в понедельник, 2 апреля, днём. Как видно на записи, у пассажирского сиденья лежит огромная льдина. Кругом - мелкие осколки. Где именно произошёл инцидент - не уточняется. Информация о состоянии водителя и пассажиров - также неизвестна.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Видео последствий падения льда с крыши дома на рейсовый автобус "Мосгортранс".

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Комментарии (1)

  • mreportertv
    16:02
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, когда это произошло? Где именно? Знаете ли Вы какие-либо подробности случившегося? Заполните. пожалуйста, контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться.
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