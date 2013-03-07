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Летающая матрёшка появилась на дороге Братска

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:50
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Матрёшки умеют летать - вот видеодоказательство. Эти кадры из Братска. Огромная кукла стояла на площади возле торгового центра. В какой-то момент порывом ветра сорвало конструкцию и гигантская матрёшка взмыла над землёй. Она едва не задела автомобиль и остановилась, зацепившись за припаркованный микроавтобус. Охрана торгового центра поспешила задержать беглянку и вернуть её на место.
Видео: Telegram-канал "Лентач"
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