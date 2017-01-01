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Первый день работы станции "Комсомольская" Кольцевой линии в новом режиме

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:28
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Первый день работы станции "Комсомольская" Кольцевой линии в новом режиме из-за ремонта эскалатора.

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