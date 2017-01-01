Фестиваль "Люди как люди" прошёл в музее-заповеднике «Царицыно»

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 19:59

31

31 0

2 апреля в музее-заповедник «Царицыно» прошёл городской семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди», приуроченный Всемирному дню распространения информации об аутизме» (World Autism Awareness Day). Мероприятия, посвященные теме аутизма, в этот день прошёл во всех уголках мира. Фестиваль «#Люди как люди» во второй раз стал главной столичной площадкой, которая собрала десятки общественных и государственных организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом, а также родителей, представителей культуры и искусства, городской администрации и правительства Москвы. Фестиваль «#Люди как люди» — это возможность узнать о том, что такое аутизм и как живут люди с этим диагнозом, что можно сделать, чтобы помочь детям и взрослым с РАС вести обычную жизнь. Актёр Георгий Дронов провёл фестиваль в роли ведущего.