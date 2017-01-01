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Цветы и мягкие игрушки в память погибших в трагедии в Кемерово

Автор:
PAREN
Дата публикации:
20:10
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Сегодня исполняется 9 дней с момента трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». Почти сразу по всей стране было организованы мемориалы. Куда люди могли бы нести цветы, свечи и игрушки. В Москве тоже был такой, он располагался у Красной площади. Но, был и есть еще один мемориал, посвященный этой трагедии. Он до сих пор располагается на Пушкинской площади. Цветы, свечи, игрушки, в том числе и очень большие, записки люди клали вокруг памятника Пушкину. Люди, которые оказываются рядом с памятником Пушкину по долгу молча стоят. По словам работников коммунальных служб у них не поднимаются руки разобрать его.

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