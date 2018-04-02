Три человека пострадали в ДТП на Ясеневой улице в Москве

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На пересечении улиц Ясеневая и Воронежская столкнулись "Шевроле Лачетти", "Хёндай" и "Фольксваген". По одной из версий, водитель автомобиля "Шевроле" двигаясь по улице Ясеневая совершил боковое столкновение с автомобилем "Хёндай". От удара автомобиль развернуло, а автомобиль "Хёндай" отбросило на автомобиль "Фольксваген". В результате ДТП травмы получили 3 человека. На место ДТП прибыли три бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД и санитарный вертолёт МАЦ. После осмотра пострадавших госпитализировали в больницы города с различными травмами. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.