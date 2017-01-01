Акция "Зажги синим" на медиа-фасадах на Новом Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 20:35

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Более 20 зданий в центре Москвы включили синюю подсветку в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Так, синяя подсветка появилась на медиа-фасадах домов-книжек на Новом Арбате, а также зданиях находящихся на противоположной стороне. Акция Light It Up Blue («Зажги синим») проводится по всему миру с 2008 г. по инициативе фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 г. В столице ее проводит фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке правительства Москвы.