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Акция "Зажги синим" на медиа-фасадах на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:35
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Более 20 зданий в центре Москвы включили синюю подсветку в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Так, синяя подсветка появилась на медиа-фасадах домов-книжек на Новом Арбате, а также зданиях находящихся на противоположной стороне. Акция Light It Up Blue («Зажги синим») проводится по всему миру с 2008 г. по инициативе фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 г. В столице ее проводит фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке правительства Москвы.

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