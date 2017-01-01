ДТП с участием таксиста на Гоголевском бульваре

Автор: tim777 Дата публикации: 21:06

15

15 0

2 апреля вечером в центре Москвы произошло ДТП. На пересечении Гоголевского бульвара и улицы Знаменка столкнулись а/м "Шевроле Круз"-такси и а/м "Мерседес". Водитель а/м "Мерседес С-200" двигался по Гоголевскому бульвар в направлении Абатского тоннеля. На перекрёстке слева в а/м "Мерседес" врезался а/м "Шевроле"-такси, водитель которого двигался в направлении улицы Знаменка. От удара а/м "Мерседес" развернуло вокруг своей оси и отбросило в сторону. Из участников ДТП никто не пострадал. Не исключено, что при выезде на перекрёсток один из автомобилистов проигнорировал запрещающий сигнал светофора