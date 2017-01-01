Обзор погоды в столице: пасмурно и ветрено

Автор: tim777 Дата публикации: 21:33

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2 апреля в столице выдалась пасмурная и ветреная погода. Температура в дневные часы составляла около +3 градусов. На протяжении дня шли кратковременные осадки в виде дождя. При этом дул резкий порывистый ветер. В связи с этим, столичное МЧС выпустило предупреждение и рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовано парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать ПДД.