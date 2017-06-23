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Снос торговых павильонов у станции Перхушково в Подмосковье

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:00
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Возле станции Перхушково Белорусского направления МЖД идёт снос торговых павильонов. Торговые объекты располагались в полосе отвода РЖД. Судом вынесено решение, о демонтаже торговых объектов, находящихся в полосе отвода РЖД около железнодорожной станции Перхушково. Рабочие уже снесли несколько павильонов. В скором времени сносу подлежит ещё одно здание рядом со станцией. Снос павильонов позволит пассажирам удобнее осуществлять посадку на общественный транспорт. Также на платформе планируется установка турникетов и заграждений. Всё это делается, чтобы бороться с так называемыми «зайцами».

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