Снос торговых павильонов у станции Перхушково в Подмосковье

15

15 0

Возле станции Перхушково Белорусского направления МЖД идёт снос торговых павильонов. Торговые объекты располагались в полосе отвода РЖД. Судом вынесено решение, о демонтаже торговых объектов, находящихся в полосе отвода РЖД около железнодорожной станции Перхушково. Рабочие уже снесли несколько павильонов. В скором времени сносу подлежит ещё одно здание рядом со станцией. Снос павильонов позволит пассажирам удобнее осуществлять посадку на общественный транспорт. Также на платформе планируется установка турникетов и заграждений. Всё это делается, чтобы бороться с так называемыми «зайцами».