Пасмурный, теплый и ветреный день в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:32
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- 11
В столице целый день было пасмурно лишь на мгновение солнце пыталось выйти из облаков, наблюдались сильные порывы ветра.
- 11
В столице целый день было пасмурно лишь на мгновение солнце пыталось выйти из облаков, наблюдались сильные порывы ветра.
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