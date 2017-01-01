Подготовка столицы к весеннему сезону
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:29
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- 12
В столице к весне приводят в порядок тротуары-их отмывают от зимней грязи, обновляют урны-их красят.
- 12
В столице к весне приводят в порядок тротуары-их отмывают от зимней грязи, обновляют урны-их красят.
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