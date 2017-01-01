Подготовка в столице к фестивалю "Пасхальный дар"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:30
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- 12
Фестивальные площадки готовят к фестивалю: собирают ярмарочные павильоны, шалле, украшают живыми растенями.
- 12
Фестивальные площадки готовят к фестивалю: собирают ярмарочные павильоны, шалле, украшают живыми растенями.
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