Трамвай сбил женщину на остановке на Чертановской улице в Москве

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Чертановской улице, напротив дома № 66, трамвай маршрута № 1 совершил наезд на пешехода. Женщина переходила трамвайные пути вблизи остановки общественного транспорта. Вагоновожатый поздно заметил женщину пешехода и сбил её. В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и были госпитализирована в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит группа следствие.