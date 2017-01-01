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Трамвай сбил женщину на остановке на Чертановской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21:26
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Чертановской улице, напротив дома № 66, трамвай маршрута № 1 совершил наезд на пешехода. Женщина переходила трамвайные пути вблизи остановки общественного транспорта. Вагоновожатый поздно заметил женщину пешехода и сбил её. В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и были госпитализирована в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит группа следствие.

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