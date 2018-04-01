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Поселок Маслова Пристань в Белгородской области уходит под воду

Автор:
ubarabanova
Дата публикации:
21:50
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01.04.2018 талые воды с соседнего поля устремились в жилой массив п.Маслова Присань. Ливневая система водоотведения осталась не задействована, т.к. спланирована неправильно. Вода пошла по естественному уклону и залила домовладения на 3-х улицах. Пересекала дороги поверх дорожного покрытия. Снег расстаял еще не полностью, и такой поток будет продолжаться как минимум до конца недели. Администрация мер не принимает. Жильцы подтопленых участков начали строительство своих домовладений. У кого-то залиты фундаменты, у кого-то уже подняты стены. Можно сделать вывод, что из-за неправильно спланированной мелиорации эти земельные участки не подлежат застройке.

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