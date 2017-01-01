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Вечерние кадры погоды из Пресненского района столицы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:55
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В вечерние часы в столичном регионе поднялся резкий порывистый ветер. Температура опустилась до+ 2 градусов.

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