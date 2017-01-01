Вечерние кадры погоды из Пресненского района столицы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:55
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- 23
В вечерние часы в столичном регионе поднялся резкий порывистый ветер. Температура опустилась до+ 2 градусов.
- 23
В вечерние часы в столичном регионе поднялся резкий порывистый ветер. Температура опустилась до+ 2 градусов.
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