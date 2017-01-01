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Огромная свалка грязного снега рядом с Москва-Сити

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:15
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В центре столицы, в 100 метрах от Москва-Сити, в водоохранной зоне Москвы-реки коммунальные службы устроили свалку грязного снега. Протяжённость свалки около 400 метров. При ширине около 40 м и высоте от 5 до 10 метров. Не трудно догадаться, сколько это кубометров снега. Очень грязного снега.

Место для свалки выбрано "идеально" — высокий берег над Москвой-рекой, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, Ботанический сад Медицинской академии им. Сеченова.

Что самое поразительное - снег начали убирать совсем недавно. Делают это всего двумя самосвалами. Хоть и снегосплавный пункт находится в самом конце свалки, но... он пустует.

Тем временем в столицу пришла положительная температура воздуха на протяжении всех 24 ч. Синоптики сообщают, что снежный покров, образовавшийся в городе после продолжительных снегопадов, растает в Москве на этой неделе. Не трудно догадаться, куда будет стекать вода от грязного снега.

Коммунальщикам ещё предстоит потрудиться, чтобы вывезти весь этот снег. Быстрее он сам растает. Однако, с экрана телевизора 21 марта назывались сроки - 14 дней и в городе не останется ни одного склада временного хранения снега. На северо-востоке столицы работа кипит, чего не скажешь о других уголках города.

Москва, ЦАО, Проектируемый проезд № 758
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