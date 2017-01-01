Огромная свалка грязного снега рядом с Москва-Сити
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:15
-
- 31
Место для свалки выбрано "идеально" — высокий берег над Москвой-рекой, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, Ботанический сад Медицинской академии им. Сеченова.
Что самое поразительное - снег начали убирать совсем недавно. Делают это всего двумя самосвалами. Хоть и снегосплавный пункт находится в самом конце свалки, но... он пустует.
Тем временем в столицу пришла положительная температура воздуха на протяжении всех 24 ч. Синоптики сообщают, что снежный покров, образовавшийся в городе после продолжительных снегопадов, растает в Москве на этой неделе. Не трудно догадаться, куда будет стекать вода от грязного снега.
Коммунальщикам ещё предстоит потрудиться, чтобы вывезти весь этот снег. Быстрее он сам растает. Однако, с экрана телевизора 21 марта назывались сроки - 14 дней и в городе не останется ни одного склада временного хранения снега. На северо-востоке столицы работа кипит, чего не скажешь о других уголках города.
- 31
Ещё
24
22:38 | Sargo
393
06.02 13:36 | Andrey Milyukov
Комментарии (0)