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Два человека пострадали в серьезном ДТП на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
02.04 23:56
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Два человека госпитализированы после серьезного ДТП на юге Москвы. У дома 22 на Шипиловской улице столкнулись грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль "Опель". В результате удара "ГАЗель" практически развалилась на части и загорелась, а иномарку отбросило в снег. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали. На место аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения, спасатели оказали первую помощь пострадавшим до приезда бригад скорой помощи, а пожарные пролили загоревшийся моторный отсек "ГАЗели". Все обстоятельства аварии выясняются.

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