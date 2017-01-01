Подготовка к благотворительному фестивалю «Пасхальный дар» на Манежной площади и площади Революции
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:51
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Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую. Там научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.
На площади Революции все желающие смогут посетить «Благотворительную гостиную», в которой пройдут творческие встречи с учредителями и подопечными благотворительных фондов. Там же состоятся познавательные лекции, чтения и мастер-классы.
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