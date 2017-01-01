Подготовка к благотворительному фестивалю «Пасхальный дар» на Манежной площади и площади Революции

Автор: Uwis Дата публикации: 00:51

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205054

В дни фестиваля «Пасхальный дар» на Манежной площади гостей ждут спектакли по мотивам классических произведений и сказочных историй. Перед зрителями выступят актеры столичных театров и профессиональные труппы из российских регионов.Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую. Там научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.На площади Революции все желающие смогут посетить «Благотворительную гостиную», в которой пройдут творческие встречи с учредителями и подопечными благотворительных фондов. Там же состоятся познавательные лекции, чтения и мастер-классы.