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Подготовка к благотворительному фестивалю «Пасхальный дар» на Манежной площади и площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:51
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В дни фестиваля «Пасхальный дар» на Манежной площади гостей ждут спектакли по мотивам классических произведений и сказочных историй. Перед зрителями выступят актеры столичных театров и профессиональные труппы из российских регионов.
Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую. Там научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.
На площади Революции все желающие смогут посетить «Благотворительную гостиную», в которой пройдут творческие встречи с учредителями и подопечными благотворительных фондов. Там же состоятся познавательные лекции, чтения и мастер-классы.

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