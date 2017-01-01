s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Тамбовской области размывает дорогу-дамбу, защищающую село Верхнеспасское от подтопления

В Тамбовской области размывает дорогу-дамбу, защищающую село Верхнеспасское от подтопления

Автор:
Stuokn
Дата публикации:
09:09
  • 26
  • 0

В селе Верхнеспасское, что в Тамбовской области, размывает последнюю дорогу. Жители называют её "дорогой жизни". Ведь проезжая часть служит ещё и дамбой, которая ограждает село от подтопления. Если необходимые меры по восстановлению "дороги жизни" не будут предприняты, как считает мобильный репортёр, Верхнеспасское может оказаться под водой, а жители окраины не смогут выбраться из населённого пункта. Ведь другой дороги, соединяющей дальние участки с трассой, по словам автора ролика, нет.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В селе Верхнеспасском сложилась опасная ситуация. Вода размывает единственную дорогу-дамбу, ограждающую село от подтопления. Противопаводковых мер администрация не предприняла, дамба не была усилием. И сейчас селяне рискуют остаться без последней дороги, соединяющей край села с трассой. Эта дорога - от улицы Кооперативной до трассы Тамбов-Уварово".

А на этих кадрах мобильный репортёр запечатлел именно то место, где вода и размывает проезжую часть. Только эта дорога ведёт к окраине села. "При разрушении этой трассы жители не смогут выехать из села, ведь возможности выбраться по иным дорогам нет, они все грунтовые и уже в основном под водой," - пишет мобильный репортёр.

Верхнеспасское. Потоп часть 2. Видео 1



  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
09:49 | Аноним
Снежный "апокалипсис" настиг автомобилистов на трассе "Сергиевск-Ульяновск"
38 0
03:22 | ssm82
Дворы Комсомольска-на-Амуре зарастают мусором
67 0
02.04 12:06 | natali1587
Машины плавают в кипятке в Санкт-Петербурге
220 2
02.04 15:59 | sereqa23111977
Льдина пробила крышу рейсового автобуса в Москве
56 0
02.04 21:50 | ubarabanova
В Белгородской области посёлок уходит под воду