В Тамбовской области размывает дорогу-дамбу, защищающую село Верхнеспасское от подтопления
- Автор:
- Stuokn
- Дата публикации:
- 09:09
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В селе Верхнеспасском сложилась опасная ситуация. Вода размывает единственную дорогу-дамбу, ограждающую село от подтопления. Противопаводковых мер администрация не предприняла, дамба не была усилием. И сейчас селяне рискуют остаться без последней дороги, соединяющей край села с трассой. Эта дорога - от улицы Кооперативной до трассы Тамбов-Уварово".
А на этих кадрах мобильный репортёр запечатлел именно то место, где вода и размывает проезжую часть. Только эта дорога ведёт к окраине села. "При разрушении этой трассы жители не смогут выехать из села, ведь возможности выбраться по иным дорогам нет, они все грунтовые и уже в основном под водой," - пишет мобильный репортёр.
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