В Тамбовской области размывает дорогу-дамбу, защищающую село Верхнеспасское от подтопления

Автор: Stuokn Дата публикации: 09:09

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Верхнеспасское. Потоп часть 2. Видео 1

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205059

В селе Верхнеспасское, что в Тамбовской области, размывает последнюю дорогу. Жители называют её "дорогой жизни". Ведь проезжая часть служит ещё и дамбой, которая ограждает село от подтопления. Если необходимые меры по восстановлению "дороги жизни" не будут предприняты, как считает мобильный репортёр, Верхнеспасское может оказаться под водой, а жители окраины не смогут выбраться из населённого пункта. Ведь другой дороги, соединяющей дальние участки с трассой, по словам автора ролика, нет.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В селе Верхнеспасском сложилась опасная ситуация. Вода размывает единственную дорогу-дамбу, ограждающую село от подтопления. Противопаводковых мер администрация не предприняла, дамба не была усилием. И сейчас селяне рискуют остаться без последней дороги, соединяющей край села с трассой. Эта дорога - от улицы Кооперативной до трассы Тамбов-Уварово".А на этих кадрах мобильный репортёр запечатлел именно то место, где вода и размывает проезжую часть. Только эта дорога ведёт к окраине села. "При разрушении этой трассы жители не смогут выехать из села, ведь возможности выбраться по иным дорогам нет, они все грунтовые и уже в основном под водой," - пишет мобильный репортёр.