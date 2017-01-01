Снежный "апокалипсис" настиг автомобилистов на трассе "Сергиевск-Ульяновск"

Автор: Аноним Дата публикации: 09:49

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205060

1 апреля погода сыграла весьма злую шутку с автомобилистами, которые ехали по трассе "Сергиевск-Ульяновск". В какой-то момент двигаться по проезжей части, рассказывает автор ролика, было просто невозможно! Ветер со снегом заметали машины, дороги сковал сильный гололёд. Видимость приближалась к нулю. "Автомобили попали в ледяной плен. Еле удалось выбраться," - пишет мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Кадры сняты 1 апреля 2018 года. Уже с утра погода не задалась, поднялся сильный ветер со снегом. Видимость ограниченная, не больше 50 метров. Мы на машине двигались в сторону Ульяновска, по трассе М5, дорога была более менее чистая. После того, как съехали с трассы, ветер поднялся еще сильнее. Проехав 50 км, попали в ледяной плен, машины тоже буксовали. Но как ни пытались выбраться, ветер со снегом нас еще сильнее накрывал сугробами. В итоге, нам удалось вырваться, но и пришлось объезжать на 150 км вокруг".