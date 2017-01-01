Пасмурно утром 3 апреля
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 08:58
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- 27
Утром во вторник, 3 апреля, в столице наблюдается пасмурная погода. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла. В течение дня ожидаются кратковременные дожди.
- 27
Утром во вторник, 3 апреля, в столице наблюдается пасмурная погода. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла. В течение дня ожидаются кратковременные дожди.
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