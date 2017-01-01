s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурно утром 3 апреля

Пасмурно утром 3 апреля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:58
  • 27
  • 0

Утром во вторник, 3 апреля, в столице наблюдается пасмурная погода. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла. В течение дня ожидаются кратковременные дожди.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
10:15 | Uwis
Пасмурный, но довольно теплый день ожидается сегодня в Москве
17 0
09:49 | Аноним
Снежный "апокалипсис" настиг автомобилистов на трассе "Сергиевск-Ульяновск"