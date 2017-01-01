Пожарные провели учения на Домбае

Автор: semensemenych Дата публикации: 10:14

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205064

В курортном посёлке Домбай, что в Карачаево-Черкессии, спасатели МЧС провели учения. За действиями пожарных наблюдал мобильный репортёр. Очевидец запечатлел учения на видео и прислал кадры на сайт mreporter.ru.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Учения пожарных в курортном поселке Домбай. Весна, тепло. Отдыхающие уже разъехались. Нет машин, загромождающих проезды, нет снега, который не чистили всю зиму. Быстро подъехали, развернули рукава, спасли человека с балкона, зафиксировали на камеру для отчета и благополучно удалились. Интересно, как бы это у них получилось на 50 метров дальше?".