Пожарные провели учения на Домбае
- Автор:
- semensemenych
- Дата публикации:
- 10:14
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- 28
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Учения пожарных в курортном поселке Домбай. Весна, тепло. Отдыхающие уже разъехались. Нет машин, загромождающих проезды, нет снега, который не чистили всю зиму. Быстро подъехали, развернули рукава, спасли человека с балкона, зафиксировали на камеру для отчета и благополучно удалились. Интересно, как бы это у них получилось на 50 метров дальше?".
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