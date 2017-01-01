s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Старом Осколе вместе со снегом тает асфальт

В Старом Осколе вместе со снегом тает асфальт

Автор:
Николай Черных
Дата публикации:
11:01
  • 32
  • 0

Оттепель обнажила опасные ямы, которые зияют на Подгорной улице в Старом Осколе. Местные жители жалуются, что здесь также отсутствует не только ровный асфальт, но и ливнёвка, и даже тротуары. В итоге, по проезжей части трудно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. Состояние дороги, протяжённостью более километра, показал на видео мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"По пути из Городской администрации спустишься с горочки - и попадаешь из века 21-го в 19-й. Вот, где нужно снимать рекламу про сапоги. Тротуара нет. Ливневки нет. При таянии снега на неровной дороге обнажается щебень. "А где же асфальт?" - возникает вопрос. "А асфальт раздолбили 7 лет назад, когда коммуникации прокладывали", - рассказывают местные жители. Под асфальтом до этого была бетонка, поверх которой проложили асфальт, но всё это раздолбили. Теперь люди, живущие по обе стороны улицы Подгорная на всей её протяженности (1 км 300 метров), добираются домой с риском для жизни!".


"Я ни разу не видел, чтобы снег здесь чистили коммунальщики. На дороге вырисовывается колея - как в прошлом веке, когда в ходу был гужевой транспорт. А ведь здесь и сейчас мы - в центре города! Многочисленные обращения жителей этого района вернуть им дорогу (то, что здесь сейчас, таковой назвать язык не поворачивается) власти просто игнорируют. Вот уже 7 лет - один ответ: денег на дорогу нет. Кроме того, здесь отсутствие каких-либо магазинов, образовательных и досуговых учреждений - как юных жителей улицы Подгорная, так и её старожилов - делает изгоями общества и цивилизации. Ничего здесь для конкретных жителей конкретного района не меняется. Отсутствие дороги и транспорта превращает центр современного города Старый Оскол в заброшенный хутор Белгородской области!" - добавляет мобильный репортёр.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
11:57 | hgpdnaeu
Копенгаген накрыло весенним снегопадом
50 0
03:26 | Oleslav Shelestyan
В Ростове-на-Дону дорога превратилась в решето
89 0
10:42 | Ezhick
Территория стратегически важного Шлюза № 9 в Москве осталась без охраны
77 0
02.04 17:19 | Аноним
В Орле вместе со снегом тает асфальт
50 0
09:09 | Stuokn
В Тамбовской области размывает дорогу-дамбу, защищающую село Верхнеспасское от подтопления