В Старом Осколе вместе со снегом тает асфальт

Автор: Николай Черных Дата публикации: 11:01

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205065

Оттепель обнажила опасные ямы, которые зияют на Подгорной улице в Старом Осколе. Местные жители жалуются, что здесь также отсутствует не только ровный асфальт, но и ливнёвка, и даже тротуары. В итоге, по проезжей части трудно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. Состояние дороги, протяжённостью более километра, показал на видео мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"По пути из Городской администрации спустишься с горочки - и попадаешь из века 21-го в 19-й. Вот, где нужно снимать рекламу про сапоги. Тротуара нет. Ливневки нет. При таянии снега на неровной дороге обнажается щебень. "А где же асфальт?" - возникает вопрос. "А асфальт раздолбили 7 лет назад, когда коммуникации прокладывали", - рассказывают местные жители. Под асфальтом до этого была бетонка, поверх которой проложили асфальт, но всё это раздолбили. Теперь люди, живущие по обе стороны улицы Подгорная на всей её протяженности (1 км 300 метров), добираются домой с риском для жизни!"."Я ни разу не видел, чтобы снег здесь чистили коммунальщики. На дороге вырисовывается колея - как в прошлом веке, когда в ходу был гужевой транспорт. А ведь здесь и сейчас мы - в центре города! Многочисленные обращения жителей этого района вернуть им дорогу (то, что здесь сейчас, таковой назвать язык не поворачивается) власти просто игнорируют. Вот уже 7 лет - один ответ: денег на дорогу нет. Кроме того, здесь отсутствие каких-либо магазинов, образовательных и досуговых учреждений - как юных жителей улицы Подгорная, так и её старожилов - делает изгоями общества и цивилизации. Ничего здесь для конкретных жителей конкретного района не меняется. Отсутствие дороги и транспорта превращает центр современного города Старый Оскол в заброшенный хутор Белгородской области!" - добавляет мобильный репортёр.