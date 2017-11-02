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Территория стратегически важного Шлюза № 9 в Москве осталась без охраны

Автор:
Ezhick
Дата публикации:
10:42
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Карамышевский гидроузел, состоящий из Карамышевской ГЭС и Шлюза № 9 канала им. Москвы в районе Хорошево-Мневники, из-за разгильдяйства сотрудников уже три месяца стоит без забора. Даже там, где забор есть, калитка не заперта. Охрана на гуляющих по территории шлюза реагирует через раз и всё что делает - просит уйти. Шлюз №9 - последний шлюз канала перед центром Москвы. Перепад уровня воды между шлюзом и Кремлевской набережной — 12 метров. Если со шлюзом что-то случится, то последствия будут катастрофические.

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