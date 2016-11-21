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В Тверской суд Москвы доставили экстраординарного блогера под ником «Молодой человек»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:47
  • 241
  • 3

Блогер «Молодой человек» (настоящее имя Иван) был задержан полицией вчера днём на Красной площади, когда снимал очередной социальный эксперимент провокационного характера с участием полиции. Блогера арестовали и отвезли в отделение. Сегодня "Молодого человека" доставили в Тверской суд Москвы.

«Молодой человек» ведёт свой блог на Ютубе и в инстаграм, снимает социальные эксперименты: проверяет реакцию людей на видеосъёмку. В его видеоарсенале такие эксперименты, как: подойти на улице или в кафе к человеку или группе людей с включённой на запись видеокамерой и молчать. Или ходить по торговому центру с включённой на запись камерой. Часто блогера отвозили в отделение полиции, но потом - отпускали.

В воскресенье «Молодой человек» приехал в Москву и в понедельник вместе с блогером Edward Bil стали снимать социальный эксперимент провокационного характера с участием полиции. По сценарию «Молодой человек» должен был сесть в машину полиции с включённой на запись камерой. Первой локацией была выбрана Красная площадь. «Молодой человек», вооружившись камерой, сел в патрульный автомобиль на Красной площади. Со стороны за этим экспериментом наблюдал его напарник по коллаборации Edward Bil, также снимая на камеру. Реакция у полицейских была незамедлительной. Сначала «Молодого человека» попросили выйти из патрульного автомобиля, затем сразу по рации запросили второй патрульный автомобиль, сотрудники полиции которого практически сразу арестовали «Молодого человека» и отвезли в отделение.


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  • 3

Комментарии (3)

  • Artem_077
    10:49
    То, что не вместилось в описание: На Ютубе канал «Молодого человека», у которого больше 100 тысяч подписчиков, уже два раза блокировали, а одно видео просто удалили за нарушение правил сообщества YouTube. Первый канал https://www.youtube.com/channel/UCpWPQdRdMI_3kQy3l7PgtRA Второй канал был создан, так как на первом действует ограничение из-за нарушений https://www.youtube.com/channel/UC97_2QUkG0rlixiMb8ME-Fg
  • Artem_077
    10:49
    Кстати, недавно у «Молодого человека» было всего три десятка тысяч подписчиков, потом пошёл быстрый прирост, так как люди смотрели видео, подписывались, скидывали своим друзьям, обсуждали «Молодого человека». Многие были в восторге от таких видео.
  • MR_Denis
    10:51
    Правильно сделали, парнишка давно перегибал палку и сильно ее перегнул на своих слишком вызывающих роликах.
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