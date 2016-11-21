В Тверской суд Москвы доставили экстраординарного блогера под ником «Молодой человек»

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241 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205067

Блогер «Молодой человек» (настоящее имя Иван) был задержан полицией вчера днём на Красной площади, когда снимал очередной социальный эксперимент провокационного характера с участием полиции. Блогера арестовали и отвезли в отделение. Сегодня "Молодого человека" доставили в Тверской суд Москвы.«Молодой человек» ведёт свой блог на Ютубе и в инстаграм, снимает социальные эксперименты: проверяет реакцию людей на видеосъёмку. В его видеоарсенале такие эксперименты, как: подойти на улице или в кафе к человеку или группе людей с включённой на запись видеокамерой и молчать. Или ходить по торговому центру с включённой на запись камерой. Часто блогера отвозили в отделение полиции, но потом - отпускали.В воскресенье «Молодой человек» приехал в Москву и в понедельник вместе с блогером Edward Bil стали снимать социальный эксперимент провокационного характера с участием полиции. По сценарию «Молодой человек» должен был сесть в машину полиции с включённой на запись камерой. Первой локацией была выбрана Красная площадь. «Молодой человек», вооружившись камерой, сел в патрульный автомобиль на Красной площади. Со стороны за этим экспериментом наблюдал его напарник по коллаборации Edward Bil, также снимая на камеру. Реакция у полицейских была незамедлительной. Сначала «Молодого человека» попросили выйти из патрульного автомобиля, затем сразу по рации запросили второй патрульный автомобиль, сотрудники полиции которого практически сразу арестовали «Молодого человека» и отвезли в отделение.