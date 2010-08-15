Перевернувшийся молоковоз вспыхнул на трассе под Тернополем
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:10
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