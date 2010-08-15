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Перевернувшийся молоковоз вспыхнул на трассе под Тернополем

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:10
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На этих кадрах - Тернопольская область Украины. И не просто везучий, а очень везучий водитель молоковоза. Попытался подрезать автофургон с прицепом на повороте и заодно объехать выбоину на дороге. В итоге не справился с управлением. Молоко разлилось по трассе, машина перевернулась и через пару секунд загорелась. Да так, что пламя охватило её целиком. Казалось, шансов выжить при таком сценарии нет. Однако водитель, как сообщается, успел выскочить из салона. И отделался испугом.

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