Американские военные испугались гуся
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:41
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Видео: YouTube / Viral Hog
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