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Американские военные испугались гуся

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:41
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Гусь держит в страхе американских военных в Оклахоме. Птица может атаковать с разбега - вот как на этом видео. Парень в форме не успел увернуться от удара клювом. Остальные немного замедлили шаг и продолжили движения, не выпуская гуся из поля зрения. Но, похоже, у пернатого были претензии лишь к одному из солдат. Остальных он в общем-то пропустил. В комментарии к ролику сказано, что в последнее время две птицы часто захаживают к военным. Им, как сообщается, даже дали имена - Стив и Бренда.
Видео: YouTube / Viral Hog
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