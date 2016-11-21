Блогера под ником «Молодой человек» Тверской суд приговорил к трём суткам ареста

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Блогера под ником «Молодой человек» Тверской суд приговорил к трём суткам ареста по административной статье «Неповиновение сотрудникам полиции». Срок в трое суток суд назначил с момента фактического задержания 2-го апреля. Соответственно, «Молодому человеку» осталось отсидеть в спецприёмнике ещё двое суток.