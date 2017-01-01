На Трубной площади в Москве украшают арки к Пасхе
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 13:56
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- 23
На Трубной площади в Москве украшают арки к Пасхе. В качестве украшений используются красные ленточки и ветки вербы.
- 23
На Трубной площади в Москве украшают арки к Пасхе. В качестве украшений используются красные ленточки и ветки вербы.
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